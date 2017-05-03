Британский парламент с полуночи прекратил работу

Британский парламент с 00.01 3 мая прекратил работу перед внеочередными выборами. Как сообщает Русская служба ВВС, все виды деятельности парламента приостанавливаются, депутаты уже лишены статуса и у них есть несколько дней, чтобы собраться и покинуть рабочие кабинеты. По закону, парламент распускается за 25 дней до выборов.

Премьер-министр Тереза Мэй 18 апреля предложила провести 8 июня внеочередные парламентские выборы. По ее словам, такие выборы – единственная возможность обеспечить единение депутатов в поддержке Brexit и гарантировать спокойствие и стабильность на годы вперед. По ее словам, общество объединяется в свете грядущего Brexit, однако в парламенте единства нет, партии занимаются политическими играми, тогда как стране нужна стабильность и сильное руководство, а правительству нужна поддержка парламента для переговоров. Если проводить выборы по плану, они придутся на самую тяжелую фазу переговоров с ЕС об условиях Brexit, отметила премьер. По ее мнению, политические игры в этой ситуации осложнят действия руководства страны на переговорах. Депутаты утвердили это решение 19 апреля.

30 марта Великобритания официально запустила процедуру по выходу из Евросоюза, уведомив Европейский совет о задействовании статьи 50 Лиссабонского договора. Впереди два года переговоров.