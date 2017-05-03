Защита Навального и Офицерова попросила отменить приговор по делу «Кировлеса»

В Кировском областном суде гособвинитель попросил оставить без изменения повторный приговор в отношении политика Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова по делу «Кировлеса». «Считаю приговор законным и обоснованным», - цитирует его «Интерфакс».

Адвокат Навального Вадим Кобзев и адвокат Офицерова Светлана Давыдова потребовали отменить приговор и оправдать своих подзащитных. «Ленинским районом судом Кирова были проигнорированы нормы европейского права. Суд проигнорировал политический характер преследования. Было нам отказано в допросе свидетелей, проведении экспертиз. Прошу приговор отменить, осужденного Навального оправдать», - сказал Кобзев (цитата «Интерфакса»).

Давыдова напомнила, что по первому судебному разбирательству было решение Европейского суда. «Были решения арбитражных судов по договору поставки, который лег в основу уголовного дела. Так вот, никто из судов не признавал этот договор фиктивным. Я считаю, что здесь отсутствуют признаки хищения», - добавила она.

Адвокаты также попросили суд отменить ряд вынесенных в отношении их клиентов частных постановлений в связи с неявкой на некоторые судебные заседания по делу. Еще они просили суд отменить постановления о приводе в отношении фигурантов в связи с тем, что оба подсудимых не смогли присутствовать в суде в период с 26 по 30 января.

В начале февраля 2017 г. Ленинский районный суд Кирова по итогам повторного рассмотрения дела «Кировлеса» приговорил Алексея Навального к пяти годам условно, а Петра Офицерам - к четырем годам условно. Испытательный срок составил полтора года. Таким образом, им дали такие же сроки, к которым они были приговорены в 2013 г. по этому же делу.

В середине ноября 2016 г. президиум Верховного суда отменил приговор по делу «Кировлеса» и отправил дело на новое рассмотрение. Решение было принято после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в феврале удовлетворил их жалобу. По мнению ЕСПЧ, российские суды признали заявителей виновными в действиях, не отличимых от обычной предпринимательской деятельности, не обеспечили справедливого судебного разбирательства и не рассмотрели их доводы о политической подоплеке дела. ЕСПЧ также пришел к выводу, что выделение уголовного дела в отношении экс-директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева, заключившего сделку со следствием, и его рассмотрение в порядке особого производства были «способом обойти важные процедурные гарантии»: фактически приговор по делу признавшегося в растрате Опалева имел преюдициальное значение для решения по делу «Кировлеса».