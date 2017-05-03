Жертвами взрыва в Кабуле стали не менее восьми человек

Не менее восьми человек погибли, более 20 пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщили местные власти.

По данным МВД Афганистана, объектом взрыва стала колонна автомашин с иностранными военными, однако погибли и пострадали главным образом гражданские лица.

Когда колонна проезжала мимо стоявшей на обочине легковой машины, было приведено в действие заложенное в ней взрывное устройство. Очевидцы утверждают, что теракт в Кабуле совершил смертник.