В Сочи началась встреча Путина и Эрдогана

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Сочи в среду в резиденции «Бочаров Ручей». Здесь же накануне прошла встреча российского президента с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

На повестке дня переговоров президентов России и Турции - обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений. «Имеется в виду рассмотреть ход реализации договоренностей, достигнутых на шестом заседании совета сотрудничества высшего уровня (10 марта этого года), в том числе усилия правительств двух стран по снятию имеющихся ограничений в торгово-экономических связях, наметить пути их дальнейшего развития», - говорится в материалах к переговорам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил что на переговорах может обсуждаться и тема поставок зерна в Турцию. Кроме того, лидеры обсудят и сотрудничество в военно-технической сфере. По словам помощника президента Юрия Ушакова, на переговорах будет обсуждаться тема поставок зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

Как ожидается, главы государств «сверят часы» по актуальным международным и региональным проблемам, прежде всего касающимся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса. «В развитие состоявшихся в апреле телефонных разговоров лидеры также обменяются мнениями по ситуации вокруг инцидента с химическим оружием в Хан-Шейхуне, тщательное и беспристрастное международное расследование которого пока так и не стартовало», - отмечается в материалах.

Кроме того, планируется обсудить вопросы, связанные с сооружением трубопровода "Турецкий поток".

Предстоящая встреча лидеров - пятая с лета 2016 г. За это время между главами государств также состоялось 19 телефонных разговоров, их них четыре - уже в этом году.