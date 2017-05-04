Андрей Негуца назначен послом Молдавии в России

Президент Молдавии Игорь Додон подписал указ он назначении Андрея Негуцы послом республики в России. «Уверен, что в своей новой должности он приложит все усилия для укрепления стратегического партнерства Молдавии с Россией, для возвращения молдавских экспортеров на российский рынок и для окончательного решения вопроса молдавских трудовых мигрантов. Убежден, что назначение Андрея Негуцы главой дипломатического представительства Молдавии в России даст новый импульс укреплению отношений между двумя странами», — написал Додон в Facebook.

Напомним, 1 марта замминистра иностранных дел Молдавии Даниела Морарь сообщила о неожиданном отзыве посла республики в России Дмитрия Брагиша. О причинах такого решения не сообщалось. По данным «Коммерсанта», посол был отозван в результате противостояния президента и правительства страны.