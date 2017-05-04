Правительство Болгарии возглавил Бойко Борисов

Парламент Болгарии утвердил назначение премьер-министром лидера партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), которая победила на парламентских выборах. Как сообщает ТАСС, за Борисова проголосовали 133 депутата, против - 100. Также парламент утвердил предложенный Борисовым состав правительства из 18 министров. Впервые в кабмине появилось министерство по председательству Болгарии в ЕС. Министерство сельского хозяйства и продовольствие преобразовано в министерство сельского хозяйства, продовольствия и лесного хозяйства.

Против программы нового правительства выступили депутаты от Болгарской социалистической партии (БСП) и «Движения за права и свободы» (ДПС). Они заявили, что у правящей коалиции нет управленческого потенциала для проведения необходимых реформ и этот кабмин не сможет обеспечить стабильного развития страны. Дебаты продолжались около двух часов.

Вице-премьерами стали Томислав Дончев (ГЕРБ), Валерий Симеонов (представитель коалиции «Объединенные патриоты», ОП), Красимир Каракачанов (ОП) и Екатерина Гечева-Захариева (ГЕРБ). Симеонов будет отвечать за экономику и демографию, Каракачанов - за общественный порядок и безопасность, а также он возглавил министерство обороны. Гечева-Захариева возглавила МИД, а в качестве вице-премьера она будет отвечать за реформу судебной системы. Минфин возглавил Владислав Горанов, МВД - Валентин Радев.

Борисов пообещал депутатам, что Болгария продолжит движение к евроатлантической интеграции, а стратегическим приоритетом будет развитие образования и здравоохранения. Также правительство намерено работать над развитием дорожной сети, преодолением дисбаланса в развитии регионов, ускоренным развитием вооруженных сил, проведением судебной реформы, заниматься борьбой с коррупцией на всех уровнях, решать демографические проблемы. Новое правительство намерено обеспечить энергетическую независимость государства путем развития добычи своего природного газа, строительства газопроводов с соседними странами и газораспределительного центра «Балкан», передает ТАСС. Через четыре года правительство доведет минимальный размер зарплаты до 650 левов (около 325 евро) и средний - до 1500 левов (около 750 евро).