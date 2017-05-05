Полеты российских истребителей над Арктикой в Минобороны назвали плановыми

Новейшие российские истребители Су-35 выполнили плановый полет и отработали тактические задания в Арктической зоне, говорится в сообщении Минобороны, опубликованном на сайте ведомства. Истребители приписаны к авиаполку Восточного военного округа, дислоцированному в Хабаровске. Ранее, отмечается в сообщении, они совершили перелет на один из аэродромов округа на крайнем севере. В Минобороны подчеркнули, что полеты проводились в соответствии с нормами международного права.

Накануне американский телеканал Fox News со ссылкой на Пентагон сообщил о том, что два стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС России вошли в зону опознавания ПВО США в районе Аляски - впервые в сопровождении двух истребителей Су-35. Сопровождение новейшими российскими истребителями Су-35 стратегических бомбардировщиков близ Аляски американские военные наблюдали впервые, подчеркнули канал.

В конце апреля российские бомбардировщики совершали полеты близ Аляски на протяжении четырех дней подряд, чего не случалось с 2014 г.