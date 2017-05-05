Россия может продать Турции ЗРК С-400 за $500 млн – РБК

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 обсуждались президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на встрече в Сочи. Москва готова продать Анкаре четыре дивизиона по $500 млн за каждый, сообщает РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник и собеседника, близкого к Минобороны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что беседа прошла «в позитивном ключе».

Переговоры длятся уже несколько месяцев. Одно из последних публичных заявлений по этой теме принадлежит министру обороны Турции Фикри Ышику, сообщившему в конце апреля, что стороны вышли на завершающий этап сделки. Комментировать конкретные ее параметры он отказался. Не ответили на вопросы и представители «Алмаз-Антея» и «Рособоронэкспорта».

В 2007 г. Россия и Иран заключили контракт на поставку двух дивизионов С-300 на сумму около $900 млн, так что цена в $500 млн за один дивизион С-400 выглядит правдоподобной, приводит издание мнение главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова.

Неочевидно, что Анкара закупит у Москвы именно четыре дивизиона, отмечает близкий к Кремлю собеседник. Для Турции это дорого, а брать у России кредит - значит ставить себя в большую зависимость, чего Анкара хотела бы избежать. «Второй спорный момент - это электронная начинка С-400, в которую Россия добавит блок на российские и сирийские войска», - пояснил он. По информации ТАСС, Турция также настаивала на передаче некоторых технологий и частичном совместном производстве. Близкий к Кремлю собеседник РБК пояснил, что на межведомственных переговорах эта тема не поднималась, а озвучивалась ранее и в одностороннем порядке. Для России эти условия неприемлемы.