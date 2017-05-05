Зампред Пензенской гордумы Тюрин задержан по подозрению во взяточничестве

Заместителя председателя думы Пензы Георгия Тюрина подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Он задержан, следственные органы решают вопрос об избрании меры пресечения, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Людмила Фомина.

В отношении Тюрина возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он предложил предпринимателю за взятку в 25 млн руб. предоставить коммерческой организации «разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства». В ноябре прошлого года зампред гордумы получил от предпринимателя 1 млн руб. В качестве оставшейся суммы взятки ему предложили нежилое помещение площадью 1420 кв. м стоимостью не менее 24 млн руб. Договор купли-продажи на помещение был оформлен на сына зампреда.