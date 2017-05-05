В отношении бывшего вице-губернатора Петербурга возбудили еще одно уголовное дело

Главное следственное управление СКР возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна. Его подозревают в получении 20 млн руб. от гендиректора компании «Стройэлектромонтаж № 5» Василия Сливкина. По данным следствия, бывший вице-губернатор получил через посредников эту сумму за подписание договора на выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению «Зенит-арены». Посредники – заместитель гендиректора компании, сын Василия Сливкина Кирилл и главный экономист Николай Хрипунов – задержаны, решается вопрос об их аресте.

Источник «Интерфакса» сообщил, что Кирилла Сливкина вызвали из Москвы в Санкт-Петербург для допроса в качестве свидетеля, однако потом его задержали по статье 91 УПК РФ. «С материалами дела его не знакомили», – пояснил он, добавив, что Сливкин своей вины не признает. Решение об аресте будет принимать Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в субботу.