Трутнев: Россия сама проследит за исполнением международных обязательств в своих портах

Россия сама проконтролирует исполнение всех международных обязательств в своих портах, заявил вице-премьер Юрий Трутнев. Так он прокомментировал законопроект США о введении новых ограничений в отношении КНДР. Документ направлен на обеспечение контроля за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, которые ограничивают торговлю КНДР с другими странами. В частности, он предполагает контроль над российскими портами на Дальнем Востоке.

«На мой взгляд, Соединенным Штатам Америки надо заниматься делами Соединенных Штатов, что касается наших портов, то у нас вполне достаточно органов власти и контрольных органов, которые в состоянии проконтролировать исполнение всех международных обязательств, которые взяла на себя Россия», — сказал Трутнев.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что этот законопроект «предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов», что «означает объявление войны». По словам сенатора, «этот законопроект, как и огромное количество других "пирожков", выпекаемых конгрессом», не соответствует международному праву.

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