Киев рассказал о попытке российского корабля захватить украинский катер

Российской военный корабль «осуществил попытку захвата» украинского спасательного катера: россияне приблизились к украинскому судну и по радиосвязи потребовали «застопорить ход и лечь в дрейф». Об этом сегодня сообщило министерство инфраструктуры Украины, однако сам инцидент произошел 24 апреля. Из видеозаписи, опубликованной ведомством в Facebook, видно, что российский корабль потребовал остановить украинский катер из-за того, что он находится в территориальных водах России. «Мы находимся в территориальном море Украины. Мы уходим в сторону Скадовска [город на Украине]», – ответил капитан катера. Россияне вновь потребовали остановки, стороны вновь повторили свои аргументы.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что члены экипажа спасательного катера будут награждены. «Бесстрашие наших спасателей, безусловно, будет отмечено. Я горжусь их действиями и восхищаюсь патриотизмом и преданностью всех украинцев, что дают отпор врагу как на фронте, так и в повседневной жизни», – приводит ведомство слова министра.