Путин поздравил с юбилеем своего экс-начальника – резидента КГБ в ГДР

Российский президент Владимир Путин накануне Дня Победы навестил бывшего представителя КГБ СССР при министерстве государственной безопасности ГДР Лазаря Матвеева. Под его руководством глава государства работал в 80-х годах прошлого века в Дрездене. Путин поздравил бывшего начальника с днем Рождения. Матвееву исполнилось 90 лет.

Путин приехал с визитом к Матвееву домой - в Жулебино. Вместе с ним поздравить экс-резидента КГБ также прибыли его коллеги по работе в ГДР - Николай Токарев (в настоящее время возглавляет «Транснефть»), Сергей Чемезов (на данный момент руководит «Ростехом»). Поздравив Матвеева с юбилеем и наступающим Днем Победы, Путин поднял тост за его здоровье.

Президент подарил юбиляру на день рождения часы и экземпляр газеты «Правда», выпущенный в день рождения юбиляра в 1927 г.

По информации, опубликованной на официальном сайте Кремля, Путин работал в ГДР в 1985-1990 гг. по линии внешней разведки в Дрездене. По выслуге лет он был повышен в звании до подполковника и в должности - с позиции старшего оперуполномоченного до старшего помощника начальника отдела.

«Обыкновенная разведдеятельность: вербовка источников информации, получение информации, обработка ее и отправка в центр. Речь шла об информации о политических партиях, тенденциях внутри этих партий, о лидерах - и сегодняшних, и возможных завтрашних, о продвижении людей на определенные посты в партиях и государственном аппарате», - так Путин рассказывал о своей работе в ГДР.