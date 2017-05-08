Лавров заявил, что Киев саботирует выполнение минских договоренностей

Украинские власти саботируют выполнение минских договоренностей, организуя провокации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в интервью телеканалу «Мир» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У нас вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением минских договоренностей, прежде всего в результате саботажа со стороны киевских властей. Примеров тому множество», — заявил Лавров. По его словам, саботирование политического процесса и вооруженные провокации на линии соприкосновения устраиваются Киевом для того, чтобы не выполнять политическую часть комплекса мер, одобренную в Минске.

При этом, по мнению Лаврова, альтернативы минским договоренностям нет.

«Альтернативы минским договоренностям мы сейчас не видим, ничего более конструктивного сейчас разработать не удастся, поэтому наша общая линия заключается в том, чтобы продолжать работать», — добавил министр.