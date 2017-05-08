Самолет Уфа – Москва вернулся в пункт отправления из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Уфа - Москва, был вынужден вернуться в пункт отправления из-за технической неисправности, сообщили в международном аэропорту «Уфа».

«В 15:43 в аэропорту "Уфа" из-за технической неисправности, выявившейся после взлета, совершил посадку рейс авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Уфа - Москва», - отметили в пресс-службе аэропорта.

На борту самолета находилось 72 взрослых пассажира и 9 детей. В результате инцидента никто не пострадал.

Все пассажиры будут отправлены в Москву рейсами «Аэрофлота» в 19:15 и 22:55 по местному времени.