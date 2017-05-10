«Агора» просит ЕСПЧ оценить статью КоАП о демонстрации нацистской атрибутики

Юристы международной правозащитной группы «Агора» направили две жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на административный арест за публикацию изображений со свастикой в соцсетях, пишет «Коммерсантъ». Заявители просят оценить правомерность применения этой статьи КоАП России за демонстрацию нацистской атрибутики. Как они считают, российские суды не учитывают контекст публикаций и признают виновными тех, кто не планировал оправдывать нацистов.

До 2014 г. эта статья предполагала наказание за демонстрацию нацистской символики с целью пропаганды, а затем в нее внесли поправки и теперь к ответственности можно привлечь и за ее демонстрирование без цели пропаганды, объяснил изданию юрист «Агоры» Алексей Глухов. По данным сайта судебного департамента Верховного суда, с тех пор количество приговоров по этой статье выросло с 480 до 1800. Юрист добавил, что абсолютного запрета в стране на демонстрацию свастики нет: по федеральным каналам показывают фильмы про Великую Отечественную войну, в библиотеках остаются книги с фотографиями военных лет, запрет действует только для физических лиц.

В Страсбург «Агора» направила жалобы Ивана Городиского из города Каменки в Пензенской области и краснодарца Алексея Мандригеля, которые недавно были приговорены к семи и десяти суткам административного ареста за фотоколлажи фотографий Владимира Путина, на которых фигурировала свастика.

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