Умер депутат Госдумы Василий Тарасюк

Как сообщает РБК, 6 мая умер депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк. Об этом изданию рассказала Галина Лякишева, его помощник по работе в Госдуме. Она уточнила, что похороны депутата предположительно пройдут 11-12 мая. Коллеги по фракции сообщили Znak.com, что Тарасюк скончался в Израиле, где он находился на отдыхе. С 1 по 14 мая все депутаты Госдумы находятся в отпуске.

Тарасюк занимал пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям; в своей фракции он был одним из самых состоятельных депутатов. Ему было 68 лет.