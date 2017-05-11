В Петербурге задержан ректор Университета Бонч-Бруевича

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти сегодня провели обыск в Университете телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича в Петербурге, сообщил представитель управления.

Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела по ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий, максимальное наказание - тюремное заключение сроком до семи лет). Дело находится в производстве следственной службы УФСБ. Один из подозреваемых задержан, сообщил представитель УФСБ, отказавшись называть его имя и должность. По сведениям «Фонтанки», задержали ректора университета Сергея Бачевского. В приемной ректора не отвечают на телефонные звонки.

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича готовит специалистов для отрасли связи и телекоммуникаций. Основные работодатели для выпускников - ПАО «Ростелеком», большая тройка мобильных операторов (ПАО «Мегафон», ПАО «МТС» и ПАО «Вымпелком») и др., говорится на его сайте.