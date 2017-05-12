«Коммерсантъ» узнал подробности утверждения обвинительного заключения по делу Меламеда

11 мая вечером обвинительное заключение по уголовному делу экс-гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда утвердил генпрокурор Юрий Чайка после дополнительного изучения материалов дела. Как узнал «Коммерсантъ» от источников, генпрокурор лично решил провести дополнительную проверку, без обращения руководства СКР.

Утром в тот день стало известно, что Меламед и второй фигурант дела, финдиректор «Роснано» Святослав Понуров, отпущены на свободу, а дело возвращено в СКР, потому что Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение из-за выявленных нарушений УПК. По данным источников газеты, утвердить обвинительное заключение несколько дней назад отказался замгенпрокурора Виктор Гринь. Издание отмечает, что его решение было неожиданным, поскольку до тех пор прокуратура поддерживала следствие. Однако 10 мая Чайка, дополнительно изучив материалы дела, отменил решение своего заместителя. По данным источников газеты, генпрокурор лично решил провести дополнительную проверку, без обращения руководства СКР.

Вечером в четверг Меламеда и Понурова вызвали в СКР для вручения копий обвинительного заключения.

В июле 2015 г. СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн руб. в госкорпорации «Роснано» в отношении бывших руководителей компании: Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Понурова. Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест, Понуров арестован, а Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2008 и 2009 гг. Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар» (ЗАО «ИФК "Алемар"»), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники «Алемара» Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн руб. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из «Роснано», Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют. О том, что расследование дела завершено, было объявлено в Мосгорсуде 27 июня 2016 г.