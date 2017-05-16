Россия упоминается в докладе Amnesty International о гонениях на правозащитников

Представитель Amnesty International (AI) в Германии Андреа Берг упомянула Россию в числе стран, где правительства «борются против гражданского общества, как если бы защита прав человека была преступлением», цитирует Deutsche Welle. Такая же ситуация, по ее мнению, в Египте, Китае и Индии. 16 мая AI выпустила доклад о положении правозащитников в мире, в котором говорится, что во всем мире усиливаются гонения на борцов за права человека.

В 2016 г. в 22 странах был убит как минимум 281 правозащитник, в том числе борцы с бизнес-группировками, защитники экологии, борцы за права меньшинств и женщин. «Правительства, вооруженные группировки, концерны и другие влиятельные структуры активизируют усилия в попытках заставить замолчать тех, кто их критикует, во многих частях мира, чтобы защитить собственные интересы в ущерб правам человека, – говорится в докладе. – Это сопровождается настойчивыми заявлениями, в которых правозащитники изображаются как преступники, нежелательные лица, террористы или противники прогресса».

Среди примеров преследований правозащитников Россия упоминается в докладе в связи с историей об исчезновении в Бахчисарае в мае 2016 г. крымскотатарского активиста Эрвина Ибрагимова и в связи с принятием закона об НКО – иностранных агентах.