Предварительные слушания по делу Меламеда назначены на 19 мая

Черемушкинский суд Москвы 19 мая проведет предварительные слушания по уголовному делу экс-гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда, сообщили ТАСС в райсуде. Заседание начнется в 15.30 мск.

В суд дело о растрате 220 млн руб. в госкорпорации «Роснано» поступило 12 мая. Генпрокурор Юрий Чайка утвердил обвинительное заключение по делу 11 мая, в тот же день Меламед и второй фигурант дела, финдиректор «Роснано» Святослав Понуров, были отпущены на свободу, а дело возвращено в СКР, потому что Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение из-за выявленных нарушений УПК. Однако вечером в тот же день стало известно, что обвинительное заключение все же утверждено, и Меламеда и Понурова вызвали в СКР для вручения его копий.

Дело о растрате в отношении бывших руководителей «Роснано» было возбуждено в июле 2014 г. Третьим фигурантом стал бывший заместитель Меламеда Андрей Малышев. Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест, Понуров арестован, а Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2008 и 2009 гг. Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар» (ЗАО «ИФК "Алемар"), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники «Алемара» Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн руб. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из «Роснано», Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют. О том, что расследование дела завершено, было объявлено в Мосгорсуде 27 июня 2016 г.