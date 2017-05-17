«Коммерсантъ» узнал о завершении следствия по делу Евгения Дода

Завершено расследование уголовного дела бывшего гендиректора и главного бухгалтера «Русгидро» Евгения Дода и Дмитрия Финкеля о многомиллионной растрате, пишет «Коммерсантъ». По его сведениям, фигурантов дела 15 мая вызвали к следователю главного следственного управления СКР и им было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Адвокат Дода Руслан Коблев отказался комментировать эту информацию.

Дод выразил несогласие с предъявленным обвинением и подал ходатайство о дополнительном допросе и даче новых показаний, говорят источники издания. По их словам, это ходатайство было удовлетворено и процедура окончания расследования была отложена до 19 мая.

Дода и Финкеля сначала обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, затем обвинение было переквалифицировано на крупную растрату. По версии следствия, Дод с помощью Финкеля начислил себе премию в 353,21 млн руб. по итогам работы за 2013 г., завысив ее не менее чем на 73,2 млн руб. Также следствие считает незаконными бонусы и других топ-менеджеров компании, общую сумму ущерба оно оценивает почти в 200 млн руб.