Станцию метро «Спортивная» закрывали по требованию полиции

Станция «Спортивная» Сокольнической линии Московского метрополитена была закрыта в среду днем на вход и выход по требованию полиции, сообщает пресс-служба столичной подземки.

«13.20 Сокольническая линия. Станция "Спортивная" закрыта на вход и выход по требованию полиции. Поезда следуют без остановки на станции "Спортивная"», — говорится в микроблоге столичной подземки в Twitter.

В 13.35 появилось сообщение, что станция «Спортивная» открыта для входа и выхода пассажиров и работает в обычном режиме.