Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее - Брэдли Мэннинг), осужденная за разглашение секретных документов, вышла на свободу, сообщает BBC News. Она отбывала наказание в одной из тюрем в штате Канзас.

Американского военного Брэдли Мэннинга арестовали в мае 2010 г. по подозрению в передаче WikiLeaks более 700 000 военных и дипломатических документов, касающихся в том числе военной операции США в Ираке.

Мэннинг был приговорен к 35 годам тюремного заключения, но, как сообщил Белый дом, Обама принял решение о смягчении ему наказания.

В конце декабря 2016 г. издание Politico сообщило о том, что Сноуден и бывший информатор Wikileaks Челси Мэннинг значатся в списке просителей об амнистии или помиловании у президента США Барака Обамы.