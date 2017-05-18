Врачей могут обязать фиксировать на видео проведение операций

Депутаты подготовили поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан», которые могут обязать врачей фиксировать на видео проведение операций, сообщает «Парламентская газета». Законопроект будет рассмотрен на заседании думского комитета по охране здоровья 18 мая.

Один из авторов инициативы – зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов объяснил, что необходимость внесения изменений обусловлена тем, что в последнее время увеличилось число случаев неправомерных действий медиков при проведении операций с применением общей анестезии. «Я считаю, что у граждан есть право на видеофиксацию того, что с ними происходит, когда они под наркозом и не может быть рядом близких», – отметил Нилов.

По его словам, правительство дало отрицательный отзыв на проект закона, руководствуясь тем, что в бюджете на его реализацию денег нет. Кроме того, в заключении правительства сказано, что инициатива не в полной мере соотносится с законом «О персональных данных».