Правительство Армении ушло в отставку в связи с избранием нового парламента страны

Правительство Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном ушло в отставку.

Президент Армении принял отставку кабинета.

2 апреля в Армении прошли парламентские выборы. В четверг новый парламент созвал первое заседание, на котором с посланием выступил президент республики Серж Саргсян.

Согласно законодательству в день первого заседания нового парламента правительство уходит в отставку. После этого в 10-дневный срок по предложению парламентского большинства президент назначает нового премьера, а в 20-дневный срок назначаются министры.

Ранее правящая Республиканская партия Армении заявила, что ее кандидатом на пост премьера является действующий глава правительства Карапетян.