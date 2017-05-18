Песков прокомментировал назначение спецпрокурора по расследованию влияния России на американские выборы

В Кремле назвали внутриамериканскими процессами назначение минюстом США нового спецпрокурора по расследованию якобы имевшего место вмешательства России в американскую президентскую кампанию.

«Нам нечего комментировать. Это какие-то внутриамериканские процессы. Вы знаете, как их охарактеризовал президент Путин», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг журналистам на просьбу прокомментировать это назначение.

На вопрос, как это может отразиться на подготовке встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, он ответил: «Мы не знаем, мы же не можем говорить за американских наших партнеров».

17 мая президент России Владимир Путин заявил об озабоченности борьбой внутри США на основе разжигания антироссийских настроений.

«На сегодняшний день процесс внутриполитической борьбы в США вызывает у нас озабоченность, потому что трудно себе представить, до чего еще могут додуматься люди, которые генерируют подобную чушь на основе разжигания антироссийских настроений», - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой Совета министров Италии Паоло Джентилони.

«Либо эти люди не понимают, что наносят вред собственной стране, и тогда они просто тупые. Либо все понимают, и в таком случае они - опасные и нечистоплотные люди», - сказал Путин.

Он отметил, что «это дело США, и мы туда вмешиваться не собирались и не будем».

На этой же пресс-конференции Путин применительно к процессам в США употребил выражение «политическая шизофрения».