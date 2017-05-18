Путин: доля современных вооружений в ВКС к концу года должна возрасти до 68%

Доля современных образцов вооружений в Воздушно-космических силах (ВКС) России к концу 2017 г. должна достичь 68%, заявил президент России Владимир Путин.

«На вооружение Воздушно-космических сил продолжают поступать новые самолеты и вертолеты, средства противовоздушной и противоракетной обороны, космическая техника военного назначения. Доля современных образцов вооружения в ВКС сейчас доведена до 66%, а к концу этого года должна немного возрасти и составить 68%», - сказал Путин на совещании по военной тематике.

Он отметил, что продолжается поэтапное обновление Военно-морского флота. «За 2016 г. его состав пополнился 24 новыми кораблями и судами обеспечения, в том числе фрегатами и подводными лодками, оснащенными крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", - сказал Путин.