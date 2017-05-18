Мэра Чебоксар заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями

Мэр города Чебоксары Ирина Клементьева подозревается в злоупотреблениях, связанных со сделками с недвижимостью, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

По данным следствия, в 2013 г. Клементьева, будучи гендиректором страховой компании «Чувашия-Мед» со стопроцентной долей участия в ее уставном капитале города Чебоксары, неправомерно заключила две сделки по распоряжению имуществом организации.

В частности, отметили в пресс-службе, она скрыла от совета директоров фирмы личную заинтересованность и не спросила одобрения со стороны общего собрания акционеров.

«От имени страховой компании она передала в аренду коммерческой организации, единственным учредителем и гендиректором которой является ее муж, на 10 лет часть нежилого помещения площадью более 370 кв. м по явно заниженному размеру ежемесячной арендной платы в размере чуть менее 80 000 руб. при ее предварительной рыночной стоимости не менее 132 000 руб.», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, считают следователи, предпринимательница от имени компании продала матери главного бухгалтера земельный участок площадью свыше 1700 кв. м также по явно заниженной стоимости в размере 1,5 млн руб. при его рыночной стоимости не менее 4,4 млн руб.

«В результате страховой компании был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 5 млн руб., а город Чебоксары, кроме того, недополучил доходы в бюджет муниципалитета по дивидендам в размере не менее 20% чистой прибыли этого акционерного общества», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что следователи провели 15 обысков, в ходе которых изъяты интересующие следствие доказательства, решается вопрос о назначении судебных оценочных и других экспертиз.