Папа римский вызвал посла Украины из-за «церковных законопроектов»

Посла Украины при Ватикане вызвали к папе римскому в связи с законопроектами, направленными против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщил клирик УПЦ МП, протоиерей Николай Данилевич.

Он отметил, что Ватикан обеспокоен возможностью принятия этих законов. Ранее епископ Харьковско-Запорожской диецезии Римско-католической церкви на Украине Станислав Широкорадюк раскритиковал эти законы.

Рада 18 мая планировала рассмотреть два проекта о статусе религиозных организаций, но не успела. Один из них предусматривает, что организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной «страной-агрессором», смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с властью, пишет украинское издание УНИАН. Второй может дать право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют на Украине и за ее пределами. В УПЦ считают документы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.