Мексиканцы потребовали от властей страны депортировать россиянина

Жители Мексики создали на сайте Change.org петицию к властям штата Кинтана-Роо с требованием выслать из страны россиянина Алексея Макеева из-за его агрессивного поведения по отношению к жителям страны.

В настоящий момент петицию подписали почти 7,7 тыс. человек. Затем она будет направлена руководителю конгресса штата Кинтана-Роо Эдуардо Мартинесу Арсиле.

Ранее консул России в Мехико Дмитрий Болбот сообщал, что Макеев получил постоянный вид на жительство в Мексике как беженец, но при этом является гражданином России родом из Электростали. Он приобрел сомнительную известность в Мексике благодаря своим видео, в которых безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики, пишет «РИА Новости».

«Поведение и угрозы этого человека требуют срочного вмешательства властей, чтобы он не мог продолжать нападать на детей, стариков и людей вообще просто за то, что они мексиканцы», - указывается в тексте петиции.

В суббботу в городе Канкун порядка 200 местных жителей пришли выразить недовольство поведением Макеева к дому, где он проживал. В завязавшейся драке Макеев был сильно избит, а один гражданин Мексики получил ранение, оказавшееся смертельным, передает ТАСС.

По словам Болбота, в настоящий момент Макеев введен в состояние искусственной комы, у него серьезная черепно-мозговая травма, и он парализован. Он добавил, что консульский отдел посольства России в Мексике пока не получал просьбу властей оказать содействие в депортации россиянина.