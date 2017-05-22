Полиция арестовала хакеров, похитивших более 50 млн рублей

Полицией задержаны 20 участников межрегиональной группы хакеров, которые заразили более 1 млн смартфонов вредоносной программой и похитили более 50 млн руб. Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Он уточнила, что хакеры, входившие в преступную группу, проживали на территории Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областей и Республики Марий Эл, а организатором незаконного бизнеса является 30-летний житель Иваново.

«Участники группы использовали вредоносное программное обеспечение, позволяющее получать несанкционированный доступ к смартфонам, работающим под управлением одной из мобильных операционных систем. Затем, при помощи скрытых смс-команд, они переводили деньги на заранее подготовленные счета», - сказала Волк.

В МВД не уточнили, с каких счетов были похищены средства.

«В отношении четырех задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных - подписка о невыезде.