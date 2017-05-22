Американцы отмечают возросшее благосостояние – опрос ФРС

Американцы отмечают возросшее благосостояние, но при этом финансовое благополучие тех, кто не имеет высшего образования, ухудшилось впервые с 2013 г., свидетельствуют результаты опроса, проведенного Федеральной резервной системой (ФРС).

Около 70% опрошенных в октябре 2016 г. ответили, что живут «комфортно» или «нормально». Аналогичный показатель в 2015 г. составлял 69%, а в 2013 г. - 62%. Однако среди респондентов, имеющих образование не выше среднего, доля людей, оценивших свое финансовое благополучие как «комфортно» или «нормально», снизилась на 1 процентный пункт - до 60%. Среди тех, кто имеет как минимум степень бакалавра, оценка собственного благополучия была выше: показатель за год вырос с 80 до 82%.

Также уровень финансового благополучия в США разнится в зависимости от этнической группы. Среди респондентов, получивших только среднее образование, 20,5% белых граждан не латиноамериканского происхождения ответили, что за прошедший год их положение ухудшилось. Среди латино- и афроамериканцев о финансовых проблемах сообщили 20,2% и 18,6% соответственно.

Исследование выявило, что 44% респондентов не смогут покрыть незапланированные расходы в $400 (например, ремонт машины или медицинское обслуживание) или же будут вынуждены залезть в долги или продать что-то из имущества. Среди лиц с высшим образованием 79% опрошенных в состоянии заплатить $400, не сокращая при этом других необходимых расходов. Среди респондентов со средним образованием таких оказалось всего 52%.

Тем не менее доля людей, не способных покрыть экстренные расходы в $400, уменьшилась на 6 процентных пунктов с 2013 г., что означает, что экономическая ситуация в США постепенно нормализуется.

В 2016 г. 25% опрошенных признались, что не обращаются за медицинской помощью из-за высокой стоимости услуг. В 2013 г. этот показатель был выше на 7 процентных пунктов. По данным ФРС, около 24 млн американцев сейчас имеют долги за медицинские услуги.