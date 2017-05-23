Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Манчестере

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с терактом в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека и 59 пострадали. Обращение российского президента опубликовано на сайте Кремля.

Путин называет произошедшее в Великобритании «циничным и бесчеловечным преступлением». «Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания», – подчеркнул президент.

Путин выразил сочувствие и поддержку семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Путин также подтвердил готовность к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими коллегами.

Вечером 22 мая на стадионе «Манчестер арена» в городе Манчестере на северо-западе Англии, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв. Инцидент произошел, когда концерт уже завершился и зрители начали направляться к выходу.