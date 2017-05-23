Госдума отложила решение по законопроекту о лишении гражданства за терроризм

Комитет Думы по госстроительству продлил сбор поправок по лишению гражданства за терроризм и экстремизм.

Принято решение продлить сбор поправок до 10 июня, рассказал после совета Думы председатель комитета по госстроительству единоросс Павел Крашенинников. Комитет должен был рассматривать законопроект ко второму чтению во вторник, он был принят в первом чтении в пятницу, на сбор поправок было дано всего три дня.

До вечера вторника в комитете не было никаких поправок, кроме технических, но ведется дискуссия по расширению статей и по срокам, отметил депутат. Дискуссия должна принять правовую форму, считает единоросс. Комитет даже может провести социологический опрос по выявлению мнения граждан по поводу этого законопроекта, сообщил он.

В понедельник правительство на правкомиссии по законопроектной деятельности поддержало два депутатских законопроекта о лишении гражданства за терроризм. Если закон примут, он позволит лишать гражданства преступников, осужденных за терроризм или экстремизм и получивших паспорт не по рождению.