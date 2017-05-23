СКР просит отсрочку от армии для юных следователей

Следственный комитет России разработал поправку к закону о военной службе, согласно которой право на отсрочку от армии получат следователи и руководители следственных органов. Отсрочка будет действовать, пока они служат в СКР, следует из текста законопроекта, опубликованного на портале раскрытия проектов нормативных актов.

Сейчас в СКР больше 1100 следователей призывного возраста (младше 27 лет), сказано в пояснительной записке к законопроекту. Это студенты-юристы; право назначать их на должности следователей-криминалистов и руководителей городских и районных следственных органов СКР получил в 2010 г. Эти следователи и руководители могут быть призваны на военную службу, «что существенно ухудшит кадровую ситуацию» в ведомстве, опасаются авторы проекта.

Из-за особенностей формулировок Трудового кодекса призыв следователей на военную службу влечет их увольнение из СКР, отмечают авторы проекта. Увольнения в связи с призывом уже носят системный характер, жалуются они. «Полагаем возможным говорить о негативном влиянии указанного фактора в целом на деятельность СКР», – сказано в пояснительной записке.

Получение отсрочки следователями не станет причиной «дефицита призывного ресурса» в армии, считает СКР, сравнивая численность подлежащих призыву следователей с задачами армии. Кроме того, отсрочка от армии уже полагается служащих других силовых ведомств: МВД, Государственной противопожарной службы, ФСИН, напоминают авторы проекта. Отсутствие такой льготы для следователей «ставит их в неравные условия по сравнению с гражданами, проходящими службу в иных правоохранительных органах», считают они.