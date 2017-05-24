Шойгу: Российская авиация в Сирии эффективнее американской

Российская авиация в Сирии действует эффективнее самолетов американской коалиции, заявил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу.

«Сравнительный анализ результатов действий в Сирии авиации России и международной коалиции показывает, что наши ВКС, имея в разы меньше самолетов, выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов», - сообщил Шойгу в Совете Федерации. По его словам, боевой опыт в Сирии получили 86% летного состава ВКС России, в том числе 75% экипажей дальней, 79% оперативно-тактической, 88% военно-транспортной и 89% армейской авиации.

В конце 2016 г. Шойгу сообщил, что ВКС России совершили в Сирии около 19 000 вылетов, уничтожив 35 000 боевиков и 1500 единиц техники.