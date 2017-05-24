Работой Путина на посту президента довольны более 80% россиян – «Левада-центр»

Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряет 81% граждан России, недовольны его работой 18%, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре».

Работой Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России довольны 46% респондентов, недовольны - 53%.

Деятельность правительства вызывает симпатии у 47% опрошенных (43% в марте), недовольны кабинетом министров 52% (в марте - 55%).

Работу Госдумы одобряет 41% респондентов (38% в марте), не одобряют 58% (месяц назад - 60%).

Деятельностью своих губернаторов (в Москве - мэра), как и месяц назад, удовлетворены 53% респондентов (48% в марте), а 46% - нет (51% в марте).

По сравнению с предыдущим месяцем на пять процентных пунктов выросла доля россиян, которые считают, что дела в стране в целом идут в правильном направлении - с 51 до 56%. Обратного мнения придерживаются 28% респондентов, затруднились ответить 16%.