Украинская железная дорога прокомментировала информацию об остановке сообщения с Россией

ПАО «Укрзализныця» не принимало каких-либо решений относительно отмены перевозок пассажиров между Украиной и Россией и не получало подобных предписаний от вышестоящих органов власти. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-центре ПАО. «Укрзализныця» – государственный монополист пассажирских железнодорожных перевозок на Украине.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что с 1 июля Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Близкий к украинскому правительству собеседник говорит, что сейчас идет подготовка этого решения. Предлогом, по его словам, станет нежелание «Российских железных дорог» «прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины». Сами перевозки представлены электричкой Донецк – Таганрог, билет на которую стоит 17 руб.