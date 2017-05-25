Защита согласна с домашним арестом экс-гендиректора «Роснано» Меламеда

Защита экс-гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате 220 млн руб., не стала обжаловать его домашний арест на время суда, но оспорила отказ вернуть дело в отношении него в прокуратуру, сообщил «Интерфаксу» адвокат Меламеда Руслан Кожура.

«Из уважения к решению суда, несмотря на то что нам по-прежнему кажется данная мера пресечения избыточной, мы не стали обжаловать постановление в этой части», - сказал он в четверг.

Он напомнил, что в минувшую пятницу, когда прокуратура ходатайствовала об аресте Меламеда и экс-финдиректора госкорпорации Святослава Понурова, защита сама предлагала в качестве крайней меры домашний арест.

«В то же время мы обжаловали постановление в части отказа в возвращении дела в прокуратуру для устранения нарушений, так как считаем, что для этого имеются все основания», - добавил Кожура.

Черемушкинский суд Москвы 22 мая постановил отправить Меламеда и бывшего финансового директора госкорпорации под домашний арест на три месяца, то есть до 22 августа.