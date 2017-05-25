Власти Брянска нашли альтернативу ж/д сообщению с Украиной в случае его отмены

Власти Брянска готовы усилить автобусное сообщение с приграничными районами Украины в случае отмены украинских поездов, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального департамента промышленности, транспорта и связи.

«У нас есть собственный автобус, он ездит из Климово (Брянской области) в Киев два раза в неделю. Он не особенно загружен, из 45 мест обычно заняты мест 20, но все равно люди ездят и туда, и оттуда. При необходимости смогут добавить транспорт, но пока такой потребности нет», — добавил источник.

Брянская область граничит с Черниговской и Сумской областями Украины. Транспортное сообщение осуществляется автобусами и железнодорожным транспортом. Через Брянск каждый день идут транзитные поезда из Москвы в Киев, Львов, Одессу, никаких изменений в их движении на данный момент нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина может запретить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля.