ФБК: Сергей Ролдугин зарегистрировал новый фонд

Сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров сообщил, что виолончелист Сергей Ролдугин зарегистрировал новый фонд. Он опубликовал скриншот, согласно которому, некоммерческая организация «Возрождение традиций» Фонд Сергея Ролдугина была создана 22 мая 2017 г. в Санкт-Петербурге.

Фонд будет заниматься «предоставлением прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки», учредителем выступил сам Ролдугин, говорится в описании, опубликованном Албуровым.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обратить внимание на деятельность другого связанного с Сергеем Ролдугиным фонда «Талант и успех». На совещании президента с членами правительства председатель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что в текущем году фонду из бюджета было выделено 384 млн руб. Организация должна была выявлять и в дальнейшем сопровождать одаренных детей. «По состоянию на 1 октября кассовое исполнение составило всего 15,5%», - отметила Голикова. «Либо все-таки работать на развитие должным образом, либо столько денег не нужно, и тогда на другие цели их направить; есть куда эти деньги направить, социальные», - заявлял глава государства.