Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы

Депутат Госдумы от «Единой России», теннисист Марат Сафин подтвердил ТАСС, что написал заявление об отказе от мандата.

Ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев сообщил, что Сафин сомневался, «справится ли с совмещением депутатской деятельности со спортивной и общественной». Источник в аппарате нижней палаты рассказал РБК, что свое решение Сафин объяснил тем, что у него не хватает времени на общественную деятельность в международных спортивных организациях.