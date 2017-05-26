Путин утвердил новый состав президиума Госсовета России
Президент Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета России. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.
В состав президиума Госсовета вошли: глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Хакасии Виктор Зимин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Калмыкии Алексей Орлов, губернатор Смоленской области Алексей Островский, губернатор Магаданской области Владимир Печеный.