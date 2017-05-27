Умер американский политолог Збигнев Бжезинский

Американский политолог, советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера в 1977-1981 гг. Збигнев Бжезинский умер в пятницу на 90-м году жизни, сообщает газета Politico со ссылкой на его дочь Мику. «Мой отец мирно отошел в мир иной сегодня вечером», — сказала она в пятницу.

По данным газеты New York Times, политик умер в больнице в штате Вирджиния.

Министерство иностранных дел Польши выразило соболезнования в связи со смертью Бжезинского. «Мир потерял великого человека», — говорится в сообщении польского МИДа.

Збигнев Бжезинский — американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения.

В последние годы он преподавал в Школе углубленных международных исследований имени Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса, был членом элитного «Бильдербергского клуба», вел политические программы на телевидении, являлся экспертом Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Бжезинский также известен как автор книги «Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы» (1997).