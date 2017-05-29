СМИ сообщили о присутствии экс-губернатора Дарькина на жестко севшем в Приморье Ми-8

На борту вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку 27 мая в Красноармейском районе Приморья, был бывший губернатор Приморья, бизнесмен Сергей Дарькин, сообщает VL.ru со ссылкой на свои источники. Эту же информацию подтвердили собственные источники РИА «Восток-Медиа». Жена Дарькина Лариса Белоброва сказала «Восток-Медиа», что ее муж хорошо себя чувствует и уже работает, что «таких ситуаций хватает» и предложила не раздувать эту тему.

МЧС Приморья сообщило об одном пострадавшем при жесткой посадке, не называя его имени. По данным источников «Восток-Медиа», VL.ru и primpress.ru, это бывший прокурор края Валерий Василенко. Пассажиры и экипаж вертолета эвакуированы вертолетом МЧС в Дальнереченск, пострадавшего доставили в городскую больницу. Всего на борту было девять пассажиров и три члена экипажа.

УМЧС сообщило, что жесткая посадка была совершена из-за отказа двигателя вертолета. Краевое управление СКР проводит по факту процессуальную проверку по статье УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.