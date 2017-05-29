Бывшего главу администрации Хакасии заподозрили в создании законспирированного преступного сообщества

Бывшего главу администрации Хакасии Владимира Бызова заподозрили в создании преступного сообщества с целью хищений. О возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего чиновника сообщило управление Следственного комитета по Хакасии. Ранее против Бызова и еще нескольких человек было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Фигурантами обоих дел кроме Бызова являются Александр Гитер, Игорь Арокин, Инга Мелузова, Светлана Казаченко, Сергей Пушнов, Екатерина Ковалева, Петр Козарь, Дмитрий Лашков, Евгений Рукосуев.

По версии следствия, Бызов с февраля по ноябрь 2015 г. создал в Абакане преступное сообщество из трех структурных подразделений. Сделал он это для «хищения путем мошенничества в особо крупных размерах бюджетных и внебюджетных денежных средств, выделяемых на осуществление закупок медицинских товаров для нужд государственных бюджетных учреждений здравоохранения (ГБУЗ) и Управления капитального строительства (УКС) под заранее определенных поставщиков, а также для получения взятки в особо крупном размере в виде денег и иного имущества в качестве заранее оговоренного денежного отката в размере от 10 до 20% от суммы каждого государственного контракта за совершение незаконных действий при организации и проведении закупок медицинских товаров для государственных нужд», сообщает СК.

Следствие считает Бызова организатором и руководителем сообщества, чиновник «координировал действия его участников при совершении конкретных преступлений, аккумулировал денежные средства, получаемые соучастниками в результате преступной деятельности, разработал меры безопасности и конспирации, неукоснительного соблюдения которых требовал от участников преступного сообщества, путем периодической смены телефонов сотовой связи и сим-карт, зарегистрированных на третьих лиц, обсуждения обстоятельств преступной деятельности только при встречах, либо по связи, исключающей возможность прослушивания телефонных переговоров (Viber, WhatsApp и др.), использования при переговорах конспиративной лексики, исключения фактов демонстрации наличия дорогостоящего имущества и других».

В состав первого структурного подразделения сообщества входили Гитер и Ковалева, а также сам Бызов, который непосредственно возглавлял это подразделение, выяснили следователи. По их данным, Гитер координировал преступную деятельность двух других структурных подразделений при организации и проведении государственных закупок, подыскивал представителей коммерческих организаций для участия в закупках, осуществлял взаимодействие с должностными лицами МЦЗ, являющимися участниками преступного сообщества, с целью незаконного установления на аукционах начальной (максимальной) цены контракта, а также организации победы подысканных им организаций, получал от них и денежные средства в виде отката, которые передавал Бызову либо оставлял себе, а также предоставлял отчеты о суммах переданных ему в результате преступной деятельности денежных средств.

Ковалева обеспечивала связь и встречи между Бызовым и Гитером, а также вела учет и хранила денежные средства, полученные в качестве взятки, считает следствие.

Участниками второго структурного подразделения были сотрудники Государственного казенного учреждения Республики Хакасии «Межведомственный центр организации закупок» Арокин, Мелузова, Казаченко, Пушнов, утверждает СК. Они незаконно готовили аукционную документацию, включая в нее сведения в пользу подконтрольных Бызову и Гитеру коммерческих организаций, чем способствовали их победе на торгах и заключению с ними госконтрактов по закупке медицинских товаров.

Участниками третьего структурного подразделения СК считает Козаря, Лашкова и Рукосуева, которые незаконно предоставляли участникам второго структурного подразделения преступного сообщества документы для подготовки аукционной документации, включая в них сведения в пользу подконтрольных Бызову и Гитеру коммерческих организаций. Кроме того, Лашков. Козарь, Рукосуев систематически собирали денежные средства в виде отката в размере от 10 до 20 % от цены заключенного государственного контракта с подконтрольными им коммерческими организациями и передавали их Гитеру для последующей передачи Бызову, говорится в сообщении управления.

По данным СК, с 1 декабря 2015 г. по 27 декабря 2016 г. участники преступного сообщества путем обмана похитили более 195 млн руб., чем причинили ущерб государству в особо крупном размере. Также с 1 января по 27 декабря прошлого года Бызов, Гитер, Арокин, Мелузова, Казаченко, Пушнов и Ковалева получили в несколько приемов от Рукосуева, Козаря, Лашкова и других лиц взятку в виде денег в общей сумме свыше 79 млн руб. и иного имущества – автомобиля марки Mazda 6 стоимостью более 1,6 млн руб. в качестве части взятки в особо крупном размере на общую сумму более 146 млн руб. , которую они в итоге намеревались получить, за совершение в пользу представляемых ими коммерческих организаций незаконных действий по обеспечению их победы в электронных аукционах, считает следствие.

Лашков находится на свободе под подпиской о невыезде, остальные фигуранты дела арестованы.