ЕС продлил санкции против Сирии

Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии на один год. Об этом сообщила пресс-служба совета ЕС.

«Совет 29 мая 2017 г. продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2018 г.», - отмечается в заявлении.

Кроме того, совет сообщил, что в черный список добавлены три министра из правительства Сирии.

В документе говорится, что решение о санкциях соответствует стратегии ЕС по Сирии. «В ней установлено, что Евросоюз сохранит свои ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников до тех пор, пока продолжаются репрессии в отношении гражданского населения», - подчеркивается в заявлении совета ЕС.