Осужденный за госизмену ученый Лапыгин попросил Владимира Путина о помиловании

Осужденный за госизмену сотрудник ЦНИИмаш 76-летний Владимир Лапыгин попросил президента Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщает «Открытая Россия».

Адвокат осужденного Василий Процык заявил «Интерфаксу», что прошение было подано еще в марте, однако ответа Лапыгин пока так и не получил. Лапыгин был осужден за государственную измену (ст. 275 УК РФ), он был приговорен к семи годам лишения свободы.

Как отмечается в сообщении «Открытой России», согласно версии обвинения, в 2011 г. Лапыгин отправил китайской стороне архив с программным комплексом, позволяющим «рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну». Файл был направлен гражданину КНР Чэнь Вэйцзя (был известен Лапыгину под именем «Витя»), за эту информацию российский ученый должен был получить $90 000. Этих денег у осужденного следствие не нашло, пишет издание.

Лапыгин подтверждал, что действительно отправил «ознакомительную версию программы для изучения возможности ее покупки китайскими компаниями», пишет «Открытая Россия». Ученый подчеркивал, что «программа в этом варианте могла просчитать только пример для спускаемого аппарата типа "Союз", неоднократно описанный в открытых публикациях», кроме того, она была зарегистрирована в «Роспатенте» в 2012 г.

Кроме того, экспертиза по делу Лапыгина была проведена экспертами, среди которых был бывший аспирант ученого и его подчиненный Алексей Галактионов. У Лапыгина и Галактионова в прошлом были неоднократные конфликты, отмечает «Открытая Россия».