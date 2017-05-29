Закон об изъятии жилья может затронуть 7000 алиментщиков

Изъять единственное жилье за долги могут у 7000 алиментщиков, заявил заместитель министра юстиции России. Законопроект о наложении взыскания на единственное жилье должника был разработан Минюстом. Сфера действия документа ограничена только обязательствами по алиментам, по возмещению вреда, причиненного здоровью, вреда от потери кормильца, а также ущерба от преступлений.

Документ предполагает, что может быть изъято только жилье, по размеру и стоимости «явно превышающее» потребности в жилище должника и его семьи. Взамен этого на часть выручки от продажи недвижимости человек приобретает пригодное для постоянного проживания, но меньшее по площади жилье. Если должник сам не приобрел иное жилье, оно предоставляется ему местными властями.

При этом должник и члены его семьи ни одного дня не должны провести на улице, заявляли разработчики документа.

Взыскание на указанное жилое помещение может быть обращено только в судебном порядке и исключительно в случае отсутствия у гражданина-должника денег и иного имущества, на которое может быть обращено взыскание.